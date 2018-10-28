Наполовину одетый футболист оказался в прямом эфире

Игрок голландского футбольного клуба «Де Графсхап» оказался в прямом эфире телеканала в полураздетом виде. Нападающий Фурджель Нарсинг вышел на интервью в пиджаке, рубашке и в полотенце ниже пояса.

После матча с командой «Эксельсиор» он сильно задержался в душевой, а в зоне для интервью его в это время уже давным-давно поджидал корреспондент телеканала Fox Sports. Нарсинг пришел к нему, мягко говоря, не до конца одетый. «В чем был».

К слову, на счету нападающего оказался один из четырех забитых в матче голов. Ко всему прочему, этот мяч стал для него первым в сезоне 2018-2019.