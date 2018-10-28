Грузинский боксер «вскипел» после проигрыша и избил тренера

Грузинский боксер Леван Шония проиграл в бою и решил выместить злобу от этого на своем же тренере.

Как только судьи огласили решение в пользу его визави, грузин буквально «взорвался» и предпринял попытку напасть на оппонента. Судья оттеснил его, но боксер не унимался: не уменьшая напора, он сначала полез на канаты, а спустившись обратно, тут же начал бить своего собственного тренера. Тот спешно ретировался, а Шония вновь попытался поквитаться с противником.

Однако своих попыток не оставил и тренер спортсмена: он опять попытался успокоить подопечного уже вне ринга, за что снова получил удар в голову. В отличие от первого раза мужчина решил не оставаться в долгу и отвесил Шонии подзатыльник, но угомонить его так и не смог. Видео инцидента незамедлительно разошлись в социальных сетях.