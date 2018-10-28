Туктамышева стала триумфатором на Гран-при Skate Canada

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева победила на втором этапе Гран-при Skate Canada по женскому одиночному фигурному катанию.

За прокат в произвольной программе она получила 129,10 баллов, в короткой – 74,22 балла. Таким образом, суммарный результат в 203,32 балла обеспечил ей первое место в турнире.

Вслед за Туктамышевой в тройке лидеров оказались японка Мако Ямашита (с результатом в 203,06 на втором месте) и еще одна россиянка Евгения Медведева с 197,91 баллами. Как сообщает сайт Международного союза конькобежцев, еще одна представительница России, Дарья Паненкова, заняла десятую строчку таблицы с результатом в 168,54 баллов.