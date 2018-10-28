Овечкин осчастливил юного болельщика Washington Capitals подаренной клюшкой

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин подарил клюшку юному болельщику перед матчем своей команды Washington Capitals с Calgary Flames.

На кадрах, опубликованных в Сети видно, как спортсмен бросает на трибуну свою клюшку, которую тут же ловит ребенок. После такого неожиданного подарка юного фаната начинают переполнять положительные эмоции, что без труда можно разглядеть на записи.

«Это такой красивый жест», - сказали комментаторы матча в эфире.

Ранее сообщалось, что ставший хоккеистом из-за Овечкина американец подрался со своим кумиром. Инцидент произошел во время игры Washington Capitals с New Jersey Devils.