Медведева объяснила свой провал на гран-при Skate Canada

Российская фигуристка Евгения Медведева провалила короткую программу выступая на Гран-при Skate Canada. Серебряная призерка Олимпийских Игра в Пхенчхане заняла лишь седьмое место, пропустив вперед представительниц США, Японии, Казахстана и свою соотечественницу Елизавету Туктамышеву, которая финишировала на первом месте, сообщает Sports.ru. Евгения смогла набрать 60,83 балла.

Неудача носит промежуточный характер, впереди новые выступления, однако эксперты разглядели в неудачах спортсменки системный характер. В тот вечер на льду у талантливой россиянки не получалось ничего.

Сорванный каскад прыжков, недокрученные вращения, дорожка шагов и та не вышла безупречной. В итоге – седьмое место по совокупности снятых судьями баллов.

«Я просто потеряла внимание. В этом сезоне я готова к ошибкам, плохим выступлениям. Для меня все новое. Думаю, все видят мои улучшения - на тренировках и не только. Это новое тело, новый образ мыслей. Мне просто нужно привыкнуть», - рассказала Евгения Медведева после проката, пообещав улучшить свой результат.

Шансы сделать это есть во время выступления в произвольной программе. Для этого спортсменке придется собрать все свои силы и прежде всего успокоиться. Евгения Медведева, двукратная серебряная олимпийская медалистка в составе сборной России по фигурному катанию.

В южно-корейском Пхенчхане она уступила золото своей подруге по команде Алине Загитовой. После этого у Медведевой началась полоса неудач. Скоротечные скандалы привели к уходу от тренера Этери Тутберидзе и переезду в Канаду, где девушка живет и тренируется под руководством нового наставника Брайана Орсера.