FIFA признала чемпионат мира в России лучшим в истории

Чемпионат мира по футболу в России признан лучшим в истории. К такому выводу пришел совет Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщил член совета Алексей Сорокин. Такое мнение о чемпионате футбольные функционеры высказали на совете FIFA, который прошел в Руанде.

«Но в целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом. Мы по многим позициям обогнали других организаторов. Были и спортивные, и организационные, и другие аспекты», - рассказал Сорокин «Звезде».

ЧМ-2018 по футболу проходил в 11 городах России. Победителем стала сборная Франции.

Ранее сообщалось, что экономический эффект от мундиаля составил почти триллион рублей.