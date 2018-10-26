«Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс»

Столичный «Спартак» сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G, которая прошла в Глазго, закончилась со счетом 0:0.

Еще одна игра между «Спартаком» и «Рейнджерс» пройдет 8 ноября в Москве.

После трех туров красно-белые с двумя очками находятся на последнем месте в группе.

Ранее сообщалось, что футболисты петербургского «Зенита» победили французский «Бордо» и возглавили группу в Лиге Европы УЕФА.