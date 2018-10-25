«Локомотив» уступил «Порту» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» уступил португальскому «Порту» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

В составе столичных «железнодорожников» на 38-й минуте отличился Антон Миранчук. У португальцев отметились Мусса Марега (26-я минута, с пенальти), Эктор Эррера (35-я минута) и Хесус Корона (47-я минута).

Днем ранее московский ЦСКА не смог обыграть итальянскую «Рому» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.