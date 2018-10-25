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Отец Нурмагомедова рассказал о решении Атлетической комиссии по делу его сына

Роман Захаров
00:30 25.10.2018
Хабибу Нурмагомедову вернули половину гонорара за бой с Конором Макгрегором.
Отец Нурмагомедова рассказал о решении Атлетической комиссии по делу его сына
Фото: twitter.com, ufcnews, Globallookpress

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) не вынесла окончательного вердикта по делу бойцов MMA ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал отец российского спортсмена Абдулманап.

«Дело отложили», - заявил Нурмагомедов старший.

По информации американских СМИ, вердикт по делу о беспорядках на турнире UFC 229 будет вынесен 10 декабря. Как минимум до этого времени оба спортсмена будут отстранены от боев.

NSAC также приняло решение вернуть Хабибу Нурмагомедову половину его гонорара за бой с ирландцем – 1 млн долларов. Другая часть суммы пока остается замороженной.

После поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором, который состоялся 6 октября в Лас-Вегасе, россиянин выпрыгнул из октагона и напал на тренера ирландца. В это же время представители российского спортсмена устроили драку с Конором.

Столь вызывающее поведение россиян было спровоцировано ирландским бойцом, который до поединка неоднократно позволял себе оскорбительные высказывания в адрес Хабиба Нурмагомедова и его отца.

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