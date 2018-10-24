ЦСКА уступил «Роме» в матче Лиги чемпионов

ЦСКА не смог обыграть итальянскую «Рому» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча третьего тура группы G, которая состоялась во вторник в Риме, закончилась со счетом 3:0 в пользу итальянских футболистов.

Ворота москвичей дважды поразил Эдин Джеко (30-я и 43-я минуты), еще один гол красно-синим забил на 50-й минуте Дженгиз Ундер. Следующую игру в рамках турнира ЦСКА и «Рома» проведут 7 ноября в российской столице.

Ранее сообщалось, что в римском метро произошло обрушение эскалатора, в результате которого пострадали десятки российских футбольных болельщиков, прибывших в столицу Италии на игру ЦСКА и местной «Ромы».

После случившегося в Российском футбольном союзе пообещали сделать все возможное, чтобы оказать помощь фанатам московской команды, пострадавшим в Риме.