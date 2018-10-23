Заболевшего норвежского лыжника Нортуга подселили в отель к сборной России

Сборная России по лыжам столкнулась с неожиданной угрозой здоровью своих спортсменов. В отель, где расположились российские спортсмены, подселили норвежского лыжника Петтера Нортуга, который заболел на сборах в Валь Сеналесе (Италия).

Норвежца решили переселить, чтобы он не заразил своих партнеров по команде. В отеле, куда переселили лыжника, проживают российские и финские спортсмены. Они уже пожаловались на возникшую угрозу их здоровью.

«Странно, что Норвегия переселила Нортуга туда, где мы живем. Они знали, что здесь остановились не только мы с Финляндией, но и швейцарцы с Дарио Колоньей», - приводит слова тренера российской сборной Маркуса Крамера NRK.

Тренер норвежской сборной Арилд Монсен уже принес извинения за произошедшее, а заболевшего спортсмена вновь переселили в другой отель.