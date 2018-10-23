Команда отвернулась от Мамаева: что решили в «Краснодаре» и почему возмущен адвокат

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал об условиях, в которых содержится его подопечный. Сейчас футболист находится в следственном изоляторе № 2.

По словам Бушманова, Мамаев стоически воспринимает свое заключение и уже приступил к тренировкам.

«Была возможность посетить Павла, пообщаться с ним, морально поддержать в связи с тем решением, которое было озвучено в Московском городском суде 19 октября. Павел стоически воспринимает данные обстоятельства, более-менее адаптировался в тех условиях, в которых он содержится. У него даже была возможность вести спортивный образ жизни, он посетил спортзал и начал тренировки», - отметил адвокат в программе «Между тем» на «Звезде».

Бушманов также добавил, что Павел Мамаев чувствует свою вину за произошедшее, но считает необоснованным то обвинение, которое выдвинуло против него следствие.

«Павел, безусловно, в какой-то степени чувствует себя виноватым. В каких-то событиях он действительно участвовал и дает показания. Но та версия следствия, которая сейчас озвучена, в том числе обвинение в хулиганстве, им воспринимается как необоснованная, и он намерен защищаться», - подчеркнул адвокат.

Павел Мамаев также с горечью воспринимает и отношение к нему клуба «Краснодар», который фактически отказался от футболиста, не дождавшись решения суда.

«Позиция "Краснодара" вызывает огромное удивление. Команда не поддерживает своего игрока в сложной жизненной ситуации. Они уже открыто заявляют, что Мамаев для них - игрок в прошлом. И главный тренер об этом говорит, и, соответственно, никакой моральной или иной поддержки Мамаеву сейчас со стороны клуба не оказывается», - сказал адвокат.

Восьмого октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве. До 8 декабря они будут содержаться в СИЗО. Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.