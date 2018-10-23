Схватка непобедимых: Нурмагомедов предложил Мейвезеру подраться в «Лужниках»

Поединок между российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим может состояться на московской арене «Лужники».По крайней мере, на этом настаивает сам Нурмагомедов.

Он встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России, о чем известил поклонников на своей странице в Instagram.

«Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. Самое важное, что в углу будет мой отец, ведь в Москву виза не нужна», - написал Нурмагомедов.

В середине октября чемпион UFC в легком весе предложил американскому боксеру встретиться на ринге. Интерес к будущему бою огромный, и не только по причине того, что бойцы исповедуют разные стили. Оба спортсмена ни разу не проигрывали своим соперникам, и для одного из них после финального гонга эта блестящая статистика прервется.

В своей последней схватке Нурмагомедов одержал победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором. Встреча проходила в США и закончилась скандалом, который может дорого обойтись россиянину. Нурмагомедов покинул октагон и устроил драку с тренером ирландца. По версии чемпиона, тот постоянно провоцировал его. Драку разняли сотрудники безопасности.

Нурмагомедов увез в Россию чемпионский пояс, но призовые в размере двух миллионов долларов ему до сих пор не выплачены. Под вопросом остается и его дальнейшее участие в поединках под эгидой UFC.