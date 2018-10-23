«Красно-белая» интрига: кто возглавит «Спартак» после Карреры

Вчера стало известно, что Массимо Каррера покинет пост тренера «Спартака». Причин тому немало.

Сначала команда потеряла возможность выступать в Лиге чемпионов, проиграв греческому ПАОК. С треском вылетев в менее престижный турнир, Лигу Европы, «красно-белые» и тут не блистали. Сейчас в этом чемпионате «Спартак» в своей группе занимает последнее, четвертое место. Хотя, по мнению экспертов, шансы у команды были неплохие, а кто-то даже прочил «красно-белым» оглушительные победы.

Тут еще подоспел скандал с Глушаковым и Ещенко. После проигрыша команде «Ахмат» актер Дмитрий Назаров, раздосадованный таким поворотом истории клуба, написал обидное стихотворение про Карреру. Возможно, все сошло бы на нет, если бы это стихотворение не отметили как понравившееся капитан Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. Массимо Каррера обиделся и в качестве воспитательной меры отправил их тренировать молодежную сборную. Чтобы почувствовали себя на месте наставников.

На страницах издания Sports.ru появилось мнение, что Карреру сгубила еще и схема 4-3-3. По мнению автора статьи, «она (схема - прим. ред.) не работала, но Каррера от нее не отказывался». Почему так произошло, известно только самому Каррере и, может, еще высшим силам, но вот реакцию Федуна на такое упорство главного тренера в своей явной неправоте предсказать было вполне реально.

Последней каплей стал матч с «Арсеналом», который закончился победой тульской команды со счетом 3:2. Это поражение стало третьим домашним.

«Спартак» сейчас занимает шестую строчку в «премьерке». Вроде бы все с решением об увольнении согласны и сохраняют достоинство.

Клуб поблагодарил Карреру за проделанную работу. На официальном сайте клуба сказано, что «итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю "красно-белых", став одним из творцов долгожданного чемпионства». Ему пожелали успехов в дальнейшем. Временно исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо.

Теперь главной интригой стала личность нового тренера «красно-белых». Есть информация, что на эту должность могут претендовать уже десять человек: некий неизвестный немец, Курбан Бердыев, Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий, Леонарду Жардим, Рауль Рианчо, Роман Пилипчук, Олег Кононов, Виктор Скрипник и Брендан Роджерс. Посмотрим на всех более пристально и попробуем угадать, кто из них может занять эту должность.

Станислав Черчесов в настоящее время является тренером сборной России. Он в хороших отношениях с руководством «Спартака» и регулярно бывает на матчах. Однако возникнет вопрос с совмещением. Ведь турнир Лиги наций еще идет, у сборной есть все шансы выйти в высший дивизион. А там и отборочные туры на Евро-2020 начнутся. Возможно, Черчесов и сможет совмещать тренировки и «Спартака», и отечественной сборной до марта, а как быть потом?

Леонид Слуцкий - экс-тренер ЦСКА. Как отреагируют на это решение и бывшие подопечные, и коллеги из «красно-синих», да и примут ли его «красно-белые»? Ведь конкуренция между этими клубами всегда была очень серьезной.

Курбан Бердыев - тоже интересный персонаж. Летом 2017 года он вел переговоры о переходе в «Спартак», но тогда обмен не состоялся. Позже тренер признал, что это произошло по его вине. Поэтому если Бердыев и получит приглашение еще раз, то ему придется соглашаться, иначе второй раз дать от ворот поворот руководству «Спартака» будет, мягко говоря, странно. Вообще, для Бердыева это неплохой шанс. Учитывая, что вверенный ему «Рубин» в матчах еврокубков еще долго не появится, для тренера «Спартак» - прекрасная возможность продолжить карьеру.

А вот Леонарду Жардим - кандидатура интересная. Он уже свободен и открыт предложениям. Осталось лишь выяснить, выплатил ли ему его бывший клуб «Монако» неустойку в размере семи миллионов евро. Как сообщило издание «Спорт-Экспресс», он вполне нравится людям в «Спартаке», которые принимают решения. Да еще и «Зенит» когда-то рассматривал его кандидатуру, но остановился на Манчини.

Во вторник стало известно, что нынешний тренер команды «Селтика» и ранее наставник «Ливерпуля» Брендан Роджерс входит в шорт-лист «красно-белых». Об этом написал автор портала Championat. У Роджерса богатый опыт и прекрасный послужной список. Пока не очень понятно, правда, каким образом он должен будет перейти в «Спартак», ведь его контракт еще не закончился.

В конце концов, есть нынешний исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо. Он работал в свое время в «Рубине» в штабе Курбана Бердыева. И с его приходом у казанцев настали золотые времена: они умудрились обыграть одну из лучших команд Европы и мира - «Барселону». Потом его переманил бывший игрок казанской команды Сергей Ребров, который переквалифицировался в тренера и уехал в киевское «Динамо». Их тандем получился удачным: несколько раз команда под их руководством выходила в плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому, возможно, «Спартаку» и не нужно далеко ходить - вполне опытный и знающий команду человек у «красно-белых» уже есть.

В прессе во вторник прозвучала и кандидатура Романа Пилипчука. С таким предложением выступил бывший нападающий «красно-белых» Валерий Масалитин в интервью изданию Gazeta.ru. Ныне он работает ассистентом Рашида Рахимова в грозненском «Ахмате». До этого занимал должность помощника Карреры и, по словам футболистов и экспертов, «немало вложил в чемпионство команды». Он прекрасно знает нынешний состав, слабые и сильные стороны игроков, говорят, футболисты его уважают. Его решение покинуть «Спартак», по словам Пилипчука, было вызвано тем, что он хотел начать «самостоятельную тренерскую практику». Теперь, когда место главного тренера «Спартака» свободно, почему бы не попробовать снова? Хотя в этом случае появится точно такая же проблема, как с Роджерсом, - ведь перешел Пилипчук в «Ахмат» сравнительно недавно.

Известный спортивный комментатор Илья Казаков в своем Twitter предложил еще кандидатуры: Олега Кононова и Виктора Скрипника. Хотя последний только недавно получил место главного коуча ФК «Рига». И представители клуба заявляли, что контракт носит «долгосрочный характер». А Кононов ныне занимает место тренера тульского «Арсенала», который совсем недавно выиграл у «Спартака».

Нужно учитывать, что замена сейчас - дело довольно рискованное. Сезон в разгаре. К руководству должен прийти человек, который либо уже знает кухню, либо способен довольно быстро влиться в игру, изучить игроков и найти удачную схему игры.

Напомним, что Каррера пришел в штаб «красно-белых» в 2016 году и изначально занимал должность помощника Дмитрия Аленичева. После отставки своего начальника итальянец занял должность главного тренера и привел «Спартак» к чемпионству России в сезоне 2016/17. Летом 2017 года он закрепил успех - «красно-белые» взяли Суперкубок.

Фанаты посвятили ему уйму добрых и ободряющих кричалок, а после известия об уходе с поста официальное фанатское объединение «Фратрия» поблагодарила тренера за то, что он сделал «Спартак» чемпионом.

И вроде бы решение было принято, Каррера должен был уйти, но тут снова Глушаков и Ещенко напомнили о себе. Желая, видимо, сохранить лицо, они выложили в своих аккаунтах в Instagram посты со словами благодарности тренеру. И тут понеслось. Им припомнили тот самый лайк под оскорбительным стихом Дмитрия Назарова. Кто-то уверен, что «футболисты поступили абсолютно правильно и по-мужски», а другая половина Сети, оскорбленная тем, что «в Интернете кто-то неправ», вылила целый ушат нечистот на футболистов, назвав их «предателями и низкими людьми».

Поэтому в связи с последними событиями мы будем наблюдать настоящую интригу. Не исключено, что на арене появятся еще кандидаты и, может быть, даже весьма неожиданные.