Дочь Карерры ответила на сообщение Глушакова

Дочь экс-наставника московского «Спартака» Массимо Карреры Франческа отреагировала на пост в соцсети Instagram полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, в котором футболист поблагодарил бывшего главного тренера столичной команды.

Каррера был уволен с занимаемой должности 22 октября. Последним его матчем в качестве главного тренера «Спартака» стал домашний матч с тульским «Арсеналом», в котором москвичи проиграли со счетом 2:3.

Денис Глушаков, который больше месяца назад был отправлен в молодежную команду после того, как поставил лайк под стихотворением актера Дмитрия Назарова с призывом уволить Карреру, обратился к специалисту на своей странице в Instagram. Футболист поблагодарил бывшего тренера, подчеркнув, что именно с Каррерой красно-белые стали чемпионами России.

В ответ на это дочь бывшего главного тренера «Спартака» выложила в своих stories скриншот поста футболиста и подписала: «Ты серьезно?».