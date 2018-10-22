Массимо Каррера уволен с поста главного тренера «Спартака»

Итальянский специалист Массимо Каррера покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Сообщение опубликовано пресс-службой ФК.

«Совет директоров ФК "Спартак-Москва" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными, а ни одна из поставленных задач «не была выполнена». Причем в ФК добавили, что тенденции к улучшению результатов также отсутствуют. Тем не менее в клубе выразили благодарность Каррере за проделанную работу.

«Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю "красно-белых", став одним из творцов долгожданного чемпионства», - подчеркивается в сообщении.

В воскресенье, 21 октября, состоялся матч 11-го тура чемпионата России, по результатам которого «Спартак» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 2:3. Таким образом, «Спартак» потерпел третье домашнее поражение в турнире подряд.

«Красно-белые» набрали 18 очков и заняли шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что на место Карреры может быть назначен бывший тренер «Монако» Леонардо Жардим.