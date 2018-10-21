СМИ: «Спартак» уволит Карреру с поста главного тренера
По данным СМИ, Массимо Каррера покинет свой пост в ближайшее время.
Фото: Damjan Zibert ,ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Такое решение, по данным газеты «Спорт-Экспресс», приняло высшее руководство клуба.
Сообщается, что на место Каррера может быть назначен бывший тренер «Монако» Леонардо Жардим. Однако в первое время исполняющим обязанности станет Рауль Рианчо.
Кроме того, руководство рассматривает еще ряд кандидатов на должность главного тренера. Однако их имена не уточняются.
По предварительным причинам, решение о смене наставника было принято после третьего проигрыша московского «Спартака» в Российской премьер-лиге. В минувшем матче победу со счетом 3:2 одержал тульский «Арсенал».