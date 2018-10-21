«Спартак» проиграл третий домашний матч подряд в РПЛ

Московский «Спартак» проиграл тульскому «Арсеналу» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся в Москве и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Авторами голов за «Арсенал» стали нападающий Огнен Ожегович и полузащитники Даниил Лесовой и Резиуан Мирзов.

В составе «Спартака» дубль оформил нападающий Зе Луиш.

Кроме того, на 35-й минуте форвард московского футбольного клуба Ожегович постарался реализовать пенальти, однако вратарю удалось отбить мяч.

Так, по результатам встречи «Арсенал» набрал 13 очков, что вывело команду на девятое место турнирной таблицы. Несмотря на проигрыш, по общим результатам «Спартак» все равно опередил соперника: с 18-ю баллами команда располагается на шестом месте.

Ранее сообщалось, что в матче 11-го тура РПЛ московский футбольный клуб «Динамо» обыграл «Зенит» со счетом 1:0. Таким образом, команда впервые с 2014 года одержала победу над петербургским клубом.