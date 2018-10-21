«Динамо» обыграло «Зенит» впервые с 2014 года
«Зенит» в меньшинстве проиграл московскому «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 1:0 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошел в воскресенье 21 октября на стадионе «Арена-Химки».
Автором единственного гола стал Федор Черных. Он поразил ворота противника на 75-й минуте игры.
На 37-й минуте с поля был удален нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. Таким образом, команда осталась в меньшинстве.
ФК «Динамо» впервые с 2014 года сумел одержать победу над «Зенитом».
Тем не менее, несмотря на проигрыш, петербургская команда лидирует в чемпионате с 25 очками. В то время как «Динамо» занимает девятое место с 13 очками.