Футболист забил мяч со штрафного со своей половины поля

Защитник венгерского клуба «Академия Пушкаша» Януш Хегедюш продемонстрировал мастерство в игре с лидером чемпионата Венгрии «Ференцварошем».

Выполняя удар со штрафного, причем, из своей половины поля, футболисту удалось поразить ворота соперника. Мяч, отправленный Хегедюшем, описал высокую дугу и приземлился прямо в ворота «Ференцвароша». При этом голкипер команды, вряд ли ожидая такого поворота событий, едва успел добежать до ворот.

Гол, мастерски забитый Хегедюшем, стал единственным во время встречи и принес победу его команде. Однако «Ференцварош», проигравший первый матч на чемпионате Венгрии, все равно остается в нем на первой строчке.