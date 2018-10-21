Кокорину и Мамаеву понравилась рисовая каша в СИЗО

Находящиеся под арестом футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оценили рисовую кашу, которой кормят в СИЗО №2 «Бутырка». Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, качество еды в следственных изоляторах в принципе оставляет желать лучшего. Так, например, в СИЗО №4 уровень питания заметно выше, а вот в «Бутырке», где содержатся футболисты, жалобы на питание бывают. Например, говорят об отсутствии мяса с капустой, хотя по закону, они должны быть.

«Мы проверяем периодически. Пишем замечания по поводу питания. Откровенно говоря – могло быть и хуже. Павел Мамаев уже говорил, что понимает – тут не курорт. Из питания в СИЗО им понравилась рисовая каша», - цитирует Мельникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, после драки, которую устроили 8 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своим младшим братом Кириллом, футболистов заключили под стражу на два месяца. Они останутся в СИЗО до 8 декабря.