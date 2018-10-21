Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в США

Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержал победу в парном катании на первом этапе серии турниров Гран-при - Skate America. Соревнования проходили в городе Эверетте (США).

После победы в короткой программе, россияне набрали 133,61 балла в произвольной. По сумме двух программ Тарасова и Морозов набрали 204,85 балла.

Вторыми стали другие представители России - Алиса Ефимова и Александр Коровин, получившие 178,98 балла. Третье место досталось американскому дуэту Эшли Кейн и Тимоти Ледук, у них 175,06 балла.