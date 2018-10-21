Прославленному аргентинскому футболисту Лионелю Месси сломали руку прямо на поле. Теперь из-за травмы спортсмен пропустит как минимум три недели игр.

Как сообщает пресс-служба клуба «Барселона», инцидент произошел во время матча с «Севильей» в субботу. Месси забил гол и сделал одну результативную передачу, а после столкнулся с полузащитником Франко Васкесом.

Медицинский осмотр выявил перелом руки. Теперь Месси предстоит провести на больничном три недели и пропустить как минимум шесть игр за «Барселону». Это большая потеря для клуба, поскольку в матчах чемпионата Испании Месси был одним из самых результативных игроков.

Несмотря на травму капитана, «Барселоне» удалось победить «Севилью» и закончить игру со счетом 4:2. Однако прогноз клуба на ближайшие шесть игр остается неизвестным.