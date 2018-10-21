Роналду установил новый мировой рекорд

Выступающий за туринский «Ювентус» Криштиану Роналду установил новый футбольный рекорд. Нападающий стал первым в истории футболистом, забившим четыреста мячей в сильнейших чемпионатах Европы.

Юбилейный четырехсотый гол Роналду оформил в матче чемпионата Италии, как сообщает Р-Спорт. Тем не менее, забитый мяч не принес команде победы - встреча «Ювентуса» и «Дженоа» закончилась ничьей со счетом 1:1.

Самыми сильными клубными турнирами Европы считаются чемпионаты Англии, Италии, Франции, Испании и Германии. Роналду успел выступить за Англию и Испанию, а сейчас участвует в итальянском первенстве.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду стал фигурантом секс-скандала. Сразу несколько девушек обвинили его в изнасиловании. По мнению футболиста, это спланированная акция мести со стороны руководства клуба «Реал».