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Мамаев и Кокорин заработали более 10 миллионов рублей, сидя в СИЗО

Валентина Пескова
12:46 20.10.2018
СМИ подсчитали возможный доход футболистов со времени их ареста.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, оставленные судом под стражей в следственном изоляторе до 8 декабря, продолжают получать зарплату. По предположению СМИ, сидя в СИЗО полузащитник «Краснодара» и нападающий «Зенита» на двоих заработали более 10,5 миллионов рублей.

Поскольку клубы не сообщили о дисциплинарном взыскании и штрафах спортсменов после участия в драке, их заработную плату не сложно подсчитать. По данным из открытых источников, ежегодная зарплата Кокорина, согласно его контракту, составляет 252 миллиона рублей. Его друг и товарищ по несчастью Павел Мамаев зарабатывает 180 миллионов рублей при курсе 75 рублей за евро. Таким образом, по итогам девяти дней предварительного заключения, заработок спортсменов составил 10,54 миллиона рублей, пишет RT.

Напомним, 8 октября братья Кокорины и Павел Мамаев устроили потасовку в одном из московских кафе и на автомобильной парковке. Согласно решению суда, они взяты под стражу на два месяца. В случае признания их виновными, футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

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