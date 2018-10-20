Глава UFC заявил, что Макгрегор недостоин реванша с Нурмагомедовым

Глава спортивной организации UFC, проводящей бои по смешанным единоборствам по всему миру, высказался о том, кто достоин стать следующим соперником действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. По словам Дэйны Уайта, им вряд ли опять будет Конор Макгрегор.

Руководитель UFC заявил в интервью, что если его спрашивают не как главу организации, а как обычного поклонника смешанных единоборства, то он считает Макгрегора недостойным реванша с Нурмагомедовым после проигрыша в бою 6 октября.

«Я считаю, что боя достоин Тони Фергюсон. У него был титул чемпиона, и он уже оправился после травмы колена. При этом Тони никогда не проигрывал пояс в бою, кстати, как и Макгрегор. Но у Конора уже был шанс. Поэтому в октагон с Хабибом достоин выйти именно Фергюсон», - сказал Уайт в беседе с ESPN.

Напомним, россиянин Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона UFC в легком весе в схватке в Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. Что касается американца Тони Фергюсона, то он владел титулом временного чемпиона UFC в легком весе с 2017-го по 2018 год.