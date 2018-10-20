Бензема обвинили в попытке похищения человека

Бывший агент нападающего «Реал Мадрида» Карима Бензема обвинил футболиста в том, что спортсмен попытался организовать его похищение. Агент Лео Д’Соуза написал заявление в полицию на французского игрока, в котором рассказал, что после матча ПСЖ - «Лион» 7 октября в Париже его пытались насильно засунуть в черный микроавтобус.

По словам Д’Соуза, при инциденте присутствовали шофер Бензема и его PR-агент. При этом сам футболист якобы выступил организатором «похищения», а исполнителем стал его давний друг. По версии экс-агента, случившееся стало результатом того, что между ним и спортсменом существует неразрешенный спор в 50 тысяч евро, которые футболист отказывается выплачивать агенту.

Сам Бензема удивился случившемуся в Twitter.