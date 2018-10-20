Бензема обвинили в попытке похищения человека
Бывший агент нападающего «Реал Мадрида» Карима Бензема обвинил футболиста в том, что спортсмен попытался организовать его похищение. Агент Лео Д’Соуза написал заявление в полицию на французского игрока, в котором рассказал, что после матча ПСЖ - «Лион» 7 октября в Париже его пытались насильно засунуть в черный микроавтобус.
По словам Д’Соуза, при инциденте присутствовали шофер Бензема и его PR-агент. При этом сам футболист якобы выступил организатором «похищения», а исполнителем стал его давний друг. По версии экс-агента, случившееся стало результатом того, что между ним и спортсменом существует неразрешенный спор в 50 тысяч евро, которые футболист отказывается выплачивать агенту.
Сам Бензема удивился случившемуся в Twitter.
«Этот мир всерьез считает, что так и было?» - написал футболист, добавив хэштеги #хватит и #оставьте меня в покое.