Путин поздравил сборную РФ с триумфальной победой на юношеской Олимпиаде

Президент РФ Владимир Путин поздравил национальную сборную, которая одержала победу на III летних юношеских Олимпийских играх, проходивших в Буэнос-Айресе.

Российский лидер отметил, что спортсмены достойно представили страну на Олимпиаде в аргентинской столице и впервые заняли лидирующие позиции в неофициальном командном зачете.

«Это заслуженная награда за упорный труд, целеустремленность и великолепное мастерство», - говорится в сообщении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что успешное выступление российских спортсменов говорит о том, что в регионах выросло целое поколение молодых и талантливых атлетов.

На соревнованиях, проходивших в столице Аргентины с 6 по 18 октября, Россию представляла сборная из 94 спортсменов по 27 видам спорта. Россияне завоевали 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей, а также побили свой рекорд по числу золотых наград. На предыдущих юношеских Олимпийских играх, которые проходили в китайском Нанкине сборная России забрала 27 золотых наград.