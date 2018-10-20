Кокорина и Мамаева перевели из карантина в камеры «Бутырки»

Полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, форварда «Зенита» Александра Кокорина, а также его брата Кирилла, которые были арестованы за драку с чиновником из Минпромторга, перевели из карантина в СИЗО в камеры.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии по Москве Павла Пятницкого, Павел Мамаев и брат футболиста Кирилл уже адаптировались от шока, сообщает RT.

«Александр Кокорин выглядит очень удрученно, это сложно не заметить», - приводит агентство его слова.

В настоящее время футболисты находятся в двухместных камерах, а брат Кирилл Кокорина — в трехместной.

За девять дней пребывания в Следственном изоляторе «Бутырка» Кокорин и Мамаев заработали 10,5 миллионов рублей. Официальная годовая зарплата игрока «Зенита» составляет 252 миллиона рублей, а Мамаев получает 180 миллионов рублей.

Напомним, 8 октября братья Кокорины и Павел Мамаев, устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

По постановлению суда Кокорины и Мамаев были оставлены под стражей на два месяца. Им грозит до семи лет лишения свободы.