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UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:10 19.10.2018
В дивизионе В Россия и Украина лидируют в своих группах, и в случае, если сохранят свои позиции, могут впервые встретиться с 1999 года.
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Фото: Владимир Родионов, Владимир Вяткин, РИА Новости, Juha Tamminen, AFLO, PETTER ARVIDSON, imago sportfotodienst, Globallookpress

Лига Наций, по замыслу UEFA, должна была заменить товарищеские матчи, к которым фанаты потеряли интерес. Получилось, действительно, немного получше – и азарт турнира появился, да и, как показывают опросы, любители футбола охотнее смотрят эти матчи, нежели просто товарищеские встречи.

 Однако сейчас UEFA может оказаться в щекотливой ситуации. Россия и Украина лидируют в своих группах и находятся в одном дивизионе. Украина уже досрочно обеспечила себе первое место, а Россия имеет очень хорошие шансы на это. Поэтому в случае, если это случится, что руководство футбольной ассоциации должно будет принять решение, как разводить и разводить ли вообще сборные обеих стран. Ведь и у UEFA, и у FIFA действует такое правило – если есть возможность сделать так, чтобы Россия и Украина не играли вместе, то нужно это сделать. Во избежание, как говорится. Как рассказал генеральный секретарь федерации футбола Украины Юрий Записоцкий, UEFA будет придерживаться этого правила и постарается сделать так, чтобы Россия и Украина если и встретились, то только в финале.

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Всего в дивизионе B, где играют сборные России и Украины 12 команд, которые разделены на четыре группы. По правилам, лучшие команды из своих групп переходят в более высокую Лигу, а худшие вылетают в дивизион ниже.  Помимо этого, четыре лучших сборных, из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат.

Буквально пару недель назад международная организация Sport for all предложила провести товарищеский матч между сборными России и Украины. Однако в ФФУ как-то очень болезненно отреагировали на это и назвали единственное условие проведения такой встречи.

«Товарищеский матч Украина - Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины - сборная Марса!», - именно такую последовательность предложили чиновники федерации.

Мы, например, со сборной Марса еще ни разу не играли, вдруг они вполне хороши и такая последовательность – это исключительно из большого уважения к нам и признания, что отечественная команда более сильный противник, нежели сборная Красной планеты. Все может быть.

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Международные спортивные функционеры же, предлагаю возможность проведения такого матча, руководствовались тем, что это «могло бы снизить градус напряженности между странами и помочь наладить взаимопонимание». Признаться честно, мы не смогли найти ни одного явного упоминания в СМИ о каких-либо инцидентах с украинцами, приехавшими в Россию на ЧМ-2018.

Вообще, если в итоге командам придется сыграть вместе, то есть вероятность, что игра может состояться на нейтральном стадионе. Да и вообще, пока это – гипотетическая возможность, ведь в даже если Россия утвердится в своем первом месте, то футбольные функционеры вполне могут для начала свести и российскую команду и Украину с двумя победителями других групп.

Генсек ФФУ пока не рассматривал эту ситуацию пристально, однако на страницах издания Championat, высказался, что поездка в Россию «это вряд ли вообще недопустимо».

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Помимо этого от функционеров вышеупомянутой организации Sport for all поступило предложение разрешить матчи между сборными либо на нейтральной территории, либо провести несколько встреч без болельщиков.

«Спорт — объединяющий фактор, и не надо бояться устраивать совместные матчи между Россией и Украиной», - такие слова заместителя главы комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы приводит издание «Известия».

По мнению политика, уважительное отношение между футболистами могло бы стать примером для болельщиков и всех небезразличных к футболу.

При этом Чепа – не единственный, кто придерживается подобного мнения. С ним согласился и его коллега из Украины Евгений Балицкий. По мнению депутата Верховной рады, искусство и спорт не нужно смешивать с политикой.

К слову, футбол привлекает к экранам и на стадионы больше людей, чем любой другой вид спорта. Футболисты становятся кумирами для детей, многие идут в спорт чтобы быть похожими на Дзюбу или Шевченко. И именно такие примеры, здоровой спортивной конкуренции, достойного поведения по отношению к своему сопернику и могут заново сплотить народы, разделенные, кажется, из-за роковой ошибки.

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Сборные России и Украины встречались последний раз в 1999 году. Это был решающий матч для сборной России – победа с любым счетом гарантировала нашей команде выход на Евро-2000. Однако роковая ошибка вратаря российской команды Александра Филимонова стоила нам поездки на этот чемпионат. На последних минутах  нападающий украинской команды Андрей Шевченко пробивал угловой. Мяч вылетел в центр вратарской зоны. Голкипер российской команды Андрей Филимонов бросился его ловить, но выронил его. Мяч, отскочив от газона, оказался в воротах. Нужно сказать, что тогда на Евро-2000 в итоге не попали не мы, не украинцы.

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