UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину

Лига Наций, по замыслу UEFA, должна была заменить товарищеские матчи, к которым фанаты потеряли интерес. Получилось, действительно, немного получше – и азарт турнира появился, да и, как показывают опросы, любители футбола охотнее смотрят эти матчи, нежели просто товарищеские встречи.

Однако сейчас UEFA может оказаться в щекотливой ситуации. Россия и Украина лидируют в своих группах и находятся в одном дивизионе. Украина уже досрочно обеспечила себе первое место, а Россия имеет очень хорошие шансы на это. Поэтому в случае, если это случится, что руководство футбольной ассоциации должно будет принять решение, как разводить и разводить ли вообще сборные обеих стран. Ведь и у UEFA, и у FIFA действует такое правило – если есть возможность сделать так, чтобы Россия и Украина не играли вместе, то нужно это сделать. Во избежание, как говорится. Как рассказал генеральный секретарь федерации футбола Украины Юрий Записоцкий, UEFA будет придерживаться этого правила и постарается сделать так, чтобы Россия и Украина если и встретились, то только в финале.

Всего в дивизионе B, где играют сборные России и Украины 12 команд, которые разделены на четыре группы. По правилам, лучшие команды из своих групп переходят в более высокую Лигу, а худшие вылетают в дивизион ниже. Помимо этого, четыре лучших сборных, из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат.

Буквально пару недель назад международная организация Sport for all предложила провести товарищеский матч между сборными России и Украины. Однако в ФФУ как-то очень болезненно отреагировали на это и назвали единственное условие проведения такой встречи.

«Товарищеский матч Украина - Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины - сборная Марса!», - именно такую последовательность предложили чиновники федерации.

Мы, например, со сборной Марса еще ни разу не играли, вдруг они вполне хороши и такая последовательность – это исключительно из большого уважения к нам и признания, что отечественная команда более сильный противник, нежели сборная Красной планеты. Все может быть.

Международные спортивные функционеры же, предлагаю возможность проведения такого матча, руководствовались тем, что это «могло бы снизить градус напряженности между странами и помочь наладить взаимопонимание». Признаться честно, мы не смогли найти ни одного явного упоминания в СМИ о каких-либо инцидентах с украинцами, приехавшими в Россию на ЧМ-2018.

Вообще, если в итоге командам придется сыграть вместе, то есть вероятность, что игра может состояться на нейтральном стадионе. Да и вообще, пока это – гипотетическая возможность, ведь в даже если Россия утвердится в своем первом месте, то футбольные функционеры вполне могут для начала свести и российскую команду и Украину с двумя победителями других групп.

Генсек ФФУ пока не рассматривал эту ситуацию пристально, однако на страницах издания Championat, высказался, что поездка в Россию «это вряд ли вообще недопустимо».

Помимо этого от функционеров вышеупомянутой организации Sport for all поступило предложение разрешить матчи между сборными либо на нейтральной территории, либо провести несколько встреч без болельщиков.

«Спорт — объединяющий фактор, и не надо бояться устраивать совместные матчи между Россией и Украиной», - такие слова заместителя главы комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы приводит издание «Известия».

По мнению политика, уважительное отношение между футболистами могло бы стать примером для болельщиков и всех небезразличных к футболу.

При этом Чепа – не единственный, кто придерживается подобного мнения. С ним согласился и его коллега из Украины Евгений Балицкий. По мнению депутата Верховной рады, искусство и спорт не нужно смешивать с политикой.

К слову, футбол привлекает к экранам и на стадионы больше людей, чем любой другой вид спорта. Футболисты становятся кумирами для детей, многие идут в спорт чтобы быть похожими на Дзюбу или Шевченко. И именно такие примеры, здоровой спортивной конкуренции, достойного поведения по отношению к своему сопернику и могут заново сплотить народы, разделенные, кажется, из-за роковой ошибки.

Сборные России и Украины встречались последний раз в 1999 году. Это был решающий матч для сборной России – победа с любым счетом гарантировала нашей команде выход на Евро-2000. Однако роковая ошибка вратаря российской команды Александра Филимонова стоила нам поездки на этот чемпионат. На последних минутах нападающий украинской команды Андрей Шевченко пробивал угловой. Мяч вылетел в центр вратарской зоны. Голкипер российской команды Андрей Филимонов бросился его ловить, но выронил его. Мяч, отскочив от газона, оказался в воротах. Нужно сказать, что тогда на Евро-2000 в итоге не попали не мы, не украинцы.