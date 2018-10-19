Отец Нурмагомедова простил Макгрегора и пригласил его в Дагестан

Отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулмапан Нурмагомедов, заявил, что он простил соперника своего сына Конора Макгрегора. Более того, он пригласил ирландского бойца приехать в Дагестан.

«Все прощаю, надо быть милосердным», - цитирует Нурмагомедова-старшего РИА Дагестан.

Отмечается, что Конор Макгрегор приглашен в Дагестан в качестве почетного гостя на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо. Мероприятие должно пройти 15 декабря во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске.

Напомним, перед уже вошедшим в историю боем 6 октября, в котором Хабиб Нурмагомедов одержал безоговорочную победу над Конором Макгрегором, ирландец позволил себе оскорбления в адрес отца российского соперника.