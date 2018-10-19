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Головин пожаловался на футбольную русофобию в Европе

Вадим Синицын
05:52 19.10.2018
Головин отметил, что европейский клубный футбол русских «особо не ждет и не слишком любит».
Головин пожаловался на футбольную русофобию в Европе
Фото: Panoramic Globallookpress

Российский футболист и полузащитник клуба «Монако» Александр Головин рассказал о своем зарубежном опыте. По словам спортсмена, к русским футболистам в Европе относятся с заметной неприязнью.

Головин отметил, что европейский клубный футбол русских «особо не ждет». Его представители находятся под властью стереотипов.

«Русских там особо не ждут, нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление (о нас), что либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег», - рассказал Головин в интервью Sports.ru.

Кроме того, при жизни и работе в Европе мешает языковой барьер и высокомерие. Французы не слишком хотят знать английский. Иногда они могут даже принципиально перестать разговаривать, если обратиться к ним на английском языке, отметил Головин.

Александр Головин перешел в «Монако» после Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Трансфер обошелся в рекордную для российских футболистов сумму в тридцать миллионов евро.

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