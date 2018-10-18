«Рубин» отстранен от участия в еврокубках

Судебная палата UEFA приняла решение отстранить российский клуб «Рубин» от участия в матчах еврокубков. Причиной этого стало нарушение условий мирового соглашения по поводу соблюдения условий финансового фэйр-плей.

Теперь, если «Рубин» по результатам внутренних матчей выйдет на еврокубки в ближайшие два года, то к этим играм клуб допущен не будет. Об этом говорится на официальном сайте UEFA.

Напомним, что клуб был подвергнут санкциями за несоблюдение критерия безубыточности. То есть команда не имела право тратить на покупку игроков больше, чем зарабатывает. Однако «Рубин» это правило нарушил и с ним было заключено мировое соглашение, условия которого он не выполнил.