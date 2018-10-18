Мэйвезер согласился на бой с Нурмагомедовым, но по правилам бокса

Американский боксер, экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер принял вызов на бой российского бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Однако Мэйвезер поставил условие: Хабиб должен встретиться с ним на боксерском ринге и биться по правилам бокса.

«Да, мы сразимся. Я сам себе хозяин. Не знаю, что думает Хабиб, я считаю, что наша встреча возможна. Но раз уж он вызвал меня на бой, то он должен прийти в мой мир», - цитирует Мэйвезера TMZ Sports.

Боксер также заявил, что он ожидает получить девятизначный гонорар за этот поединок, а сама встреча должна состояться обязательно в Лас-Вегасе. При этом Хабиб должен доказать, что он может вести себя как профессионал не только на ринге, но и за его пределами. Таким образом Мейвезер намекнул на драку после боя российского бойца с Макгрегором.

Ранее российский спортсмен после победы над бойцом из Ирландии Конором Макгрегором вызвал на бой Флойда Мэйвезера, заявив, что «в джунглях может быть только один король». На счету американца - 50 побед, при этом последняя из них была также на Конором Макгрегором.