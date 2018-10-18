Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Мэйвезер согласился на бой с Нурмагомедовым, но по правилам бокса

Валентина Пескова
11:02 18.10.2018
По словам американского боксера, он примет вызов российского бойца, если тот будет действовать по его правилам.
Мэйвезер согласился на бой с Нурмагомедовым, но по правилам бокса
Фото: Marcel Thomas ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Американский боксер, экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер принял вызов на бой российского бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Однако Мэйвезер поставил условие: Хабиб должен встретиться с ним на боксерском ринге и биться по правилам бокса.

«Да, мы сразимся. Я сам себе хозяин. Не знаю, что думает Хабиб, я считаю, что наша встреча возможна. Но раз уж он вызвал меня на бой, то он должен прийти в мой мир», - цитирует Мэйвезера TMZ Sports.

Боксер также заявил, что он ожидает получить девятизначный гонорар за этот поединок, а сама встреча должна состояться обязательно в Лас-Вегасе. При этом Хабиб должен доказать, что он может вести себя как профессионал не только на ринге, но и за его пределами. Таким образом Мейвезер намекнул на драку после боя российского бойца с Макгрегором.

Ранее российский спортсмен после победы над бойцом из Ирландии Конором Макгрегором вызвал на бой Флойда Мэйвезера, заявив, что «в джунглях может быть только один король». На счету американца - 50 побед, при этом последняя из них была также на Конором Макгрегором.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.10.2018, 06:57
Украинские телезрители предпочитают смотреть ТВ на русском языке
Дата18.10.2018, 07:53
Шойгу отметил большой потенциал военно-технического сотрудничества с Монголией
Дата18.10.2018, 01:57
Спорт без политики: россиянин и украинка взяли одну бронзу на двоих на юношеских Играх
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата18.10.2018, 07:22
Бондарев перечислил главные преимущества истребителя Су-57
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:17 В стране и мире
Видео
Число жертв массового убийства в Керчи возросло до 21
11:39 Армия
Видео
Шойгу удостоен высшей награды Монголии
11:28 В стране и мире
Видео
В Минздраве рассказали о характере ранений жертв керченского студента
10:01 В стране и мире
МИД РФ отказал Киеву и НАТО в праве на учения в Азовском море
08:42 В стране и мире
Видео
Друг керченского стрелка рассказал о еще одном ЧП с его участием
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
СМИ: перед расправой в колледже в Керчи Росляков ненадолго пропал
Видео
Отец керченского стрелка рассказал о характере сына
Видео
СМИ: пропавшему в Турции журналисту отрезали голову на глазах саудовского консула
Видео
«Он был как будто обижен на всех» - одноклассники рассказали о керченском стрелке
Видео
Логика действий спецназа: пошаговый разбор спецоперации ФСБ
Видео
В Сети опубликовано видео с жутким гулом в антарктических льдах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.