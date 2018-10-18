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Боец Тухугов отстранен от соревнований после драки с Макгрегором

Валентина Пескова
08:19 18.10.2018
Российский боец не примет участия в поединке UFC Fight Night 27 октября, хотя должен был сразиться с нем с россиянином Артемом Лобовым.
Боец Тухугов отстранен от соревнований после драки с Макгрегором
Фото: zubairatukhugov, Instagram

Спортивная организация UFC официально отстранила российского бойца смешанных единоборств Зубайру Тухугова от соревнований. Россиянин должен был встретиться в поединке со своим соотечественником Артемом Лобовым на турнире UFC Fight Night 27 октября. Однако теперь его заменит американский боец Майкл Джонсон.

«Майкл Джонсон заменит Зубайру Тухугова в бою с Артемом Лобовым из-за расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада», — отмечается в сообщении UFC.

Ранее глава организации Дэна Уайт, говоря о Тухугове, заметил, что «его дальнейшая судьба пока неясна».

Напомним, после победы Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и сцепился с тренером ирландца. Тухугов тоже принял активное участие в беспорядках. При этом уже известно, что сам Нурмагомедов продолжит выступать под эгидой UFC.

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