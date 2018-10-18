Спорт без политики: россиянин и украинка взяли одну бронзу на двоих на юношеских Играх

Дуэт молодых спортсменов из России и Украины завоевали медали на юношеских Олимпийских играх в Аргентине. Россиянин Руслан Терновой и украинка София Лискун взяли бронзу по прыжкам в воду.

Терновой и Лискун выступали на юношеских Играх в новом формате, который представляет собой смешанный командный турнир. Дуэты из спортсменов различных стран демонстрировали командное мастерство.

За два из трех прыжков Терновой получил от судей более 80 баллов. Его партнерша из Украины также показала достойное выступление, совершив прыжок на 67 баллов. В результате российско-украинский тандем завоевал третье место и бронзовые награды.

На соревнованиях также выступил другой дуэт с участием России. Румынский спортсмен Аурелиан Драгомир работал в паре с россиянкой Ульяной Клюевой. Этот дуэт сумел занять девятое место в общем зачете.