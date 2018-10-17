Афганского бойца обстреляли и порезали перед турниром в Москве: видео

В Кабуле злоумышленники напали на афганского бойца смешанных единоборств (ММА) Ахмеда Вали Хотака. Он доставлен в больницу с множественными ножевыми ранениями.

Из-за полученных травм спортсмен не сможет провести поединок с российским бойцом Максимом Щекиным на турнире Fight Nights Global 90 в Москве, который пройдет 19 октября.

Восьмого октября Хотак вернулся из тренировочного лагеря в Вирджинии к себе на родину, а 15 октября, когда боец ехал домой, его автомобиль обстреляли неизвестные. Преступники попытались вытащить спортсмена из машины и порезали его ножом. Злоумышленники оставили окровавленного бойца на месте происшествия и скрылись.

Ранее Хотак сообщал, что за несколько дней до нападения ему поступали угрозы. Афганская полиция разыскивает бандитов. Видео с раненным бойцом опубликовано в соцсетях.

В профессиональной карьере Хотака восемь боев, из них семь побед и одно поражение.