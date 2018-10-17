Защита братьев Кокориных предложила избитым чиновникам помириться

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл раскаялись в содеянном и принесли извинения потерпевшим по делу о драке. Об этом заявил адвокат братьев Олег Попов. Защитник отметил, что потерпевшей стороне было предложено примирение.

«Мы ждем соответствующей реакции», - цитирует Попова ТАСС.

Вчера, 16 октября, братья Кокорины встретились с пострадавшими на очной ставке. Во время нее, по словам адвоката, стороны не пожали друг другу руки. Братья Кокорины по-прежнему находятся в статусе подозреваемых.

Один из пострадавших, Денис Пак, после встречи со своими оппонентами отказался отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обвиняют в избиении водителя автомобиля Mercedes (он принадлежит телеведущей Ольге Ушаковой), а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Драка произошла в центре Москвы.

Полиция расследует три уголовных дела: два из них по статье «Побои» и одно «Хулиганство по предварительному сговору». Фигуранты дел арестованы до 8 декабря.