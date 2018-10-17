Нурмагомедов продолжит выступать под эгидой UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не будет уходить из спортивной организации UFC и продолжит выступать под ее эгидой. Об этом заявил президент организации Дана Уайт.

«Мы решили все вопросы. Он остается с нами», - цитирует Уайта издание TMZ.

Ранее Нурмагомедов пригрозил UFC своим уходом из организации в случае, если Уайт накажет его товарища по команде, бойца Зубайру Тухугова, за то, что тот вместе с Нурмагомедовым участвовал в драке после матча с Макгрегором.

При этом Уайт добавил, что Нурмагомедов «отличный парень, с которым у UFC всегда были хорошие отношения», а вот дальнейшая судьба Тухугова все же неясна.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона в легком весе по версии UFC, победив в Лас-Вегасе 6 октября Конора Макгрегора. Однако после боя россиянин перепрыгнул через ограждение октагона и сцепился с тренером ирландца. Тухугов тоже принял активное участие в беспорядках.