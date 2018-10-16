«Никогда не говори плохо о моем брате» - Нурмагомедов пригрозил рэперу 50 Cent
Спортсмен заступился за своего менеджера перед музыкантом.
Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился с угрозой к рэперу 50 Cent, который ранее оскорбил менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза.
«Никогда не говори плохо о моем брате», - предостерег музыканта боец под одним из постов рэп-исполнителя в Instagram.
После чего 50 Cent принял решение удалить скандальную публикацию.
Напомним, ранее рэпер обозвал «дураком» менеджера российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиза.
Так, 50 Cent отреагировал на заявление менеджера о том, что Нурмагомедов отвергнет предложение спортивной организации Bellator даже за два миллиона долларов. Стартовой ценой для перехода Абдель-Азиза назвал 50 миллионов долларов.