Суд предъявил Павлу Мамаеву первое обвинение

Полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву предъявили обвинения по одному пункту статьи 116 УК РФ («Побои»). Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает агентство ТАСС.

При этом отмечается, что футболисту могут быть предъявлены новые обвинения после того, как следствие изучит еще одно видео.

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал Павла Мамаева, а также футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла сроком на два месяца из-за устроенной ими драки в московском кафе. В результате потасовки пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

В отношении молодых людей возбудили два уголовных дела по статье 116 УК РФ («Побои»). Еще одно обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство по предварительному сговору») было выдвинуто непосредственно в отношении футболистов. Им грозит до семи лет лишения свободы.