С Кокориным и Мамаевым впервые проводятся следственные действия

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников подтвердил проведение следственных действий по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Это первые мероприятия после ареста.

По словам Мельникова, такая оперативность следователей обусловлена резонансным делом. Нередко заключенные ждут по несколько месяцев начала проведения следственных действий.

«Сегодня впервые в СИЗО пришли для проведения следственных действий следователи. Это хорошо, потому что многие заключенные ждут по несколько месяцев проведения следственных действий», - сообщил ответственный секретарь. Его слова приводит канал RT.

1 октября Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев были арестованы за избиение чиновника из Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.