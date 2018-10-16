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ЧМ-2018 принес России триллион рублей за пять лет

Екатерина ГАБЕЛЬ
16:58 16.10.2018
Мундиаль проходил в России с 14 июня по 15 июля. Команда России впервые в современной истории дошла до четвертьфинала.
Фото: Yohei Osada AFLO Globallookpress

Положительный экономический эффект от ЧМ-2018 для ВВП России за следующие пять лет может оцениваться в 150-210 миллиардов рублей. Около трети эффекта придется на развитие туризма в стране. А в период с 2013-2018 года суммарное влияние мундиаля оценивается в 952 миллиарда рублей.  Об этом говорится в отчете оргкомитета «Россия-2018».

Помимо этого, развитие инфраструктуры породило и увеличение количества рабочих мест. В документе отмечается, что примерно 315 тысяч рабочих мест в год создано и поддержано в период подготовки и проведения ЧМ-2018. В денежном выражении это равняется увеличению доходов населения на 459 миллиардов рублей.

В документе так же сказано, что эффект от ЧМ в России превзошел аналогичные показатели в Бразилии, ЮАР и Южной Корее.

На подготовку и проведение мундиаля Россия потратила около 688 миллиардов рублей.

Оргкомитет «Россия-2018» занимался проведением ЧМ-2018 по футболу. Мундиаль проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, а команда России впервые в современной истории дошла до четвертьфинала.  

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