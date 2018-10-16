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Усэйна Болта пригласили играть в футбол за европейский клуб

Валентина Пескова
12:24 16.10.2018
Бывшему ямайскому спринтеру предложили контракт на два года, который менеджмент клуба надеется подписать до декабря.
Усэйна Болта пригласили играть в футбол за европейский клуб
Фото: Panoramic ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Известный ямайский легкоатлет Усэйн Болт, специализировавшийся в беге на короткие дистанции, может стать футболистом мальтийского клуба «Валлетта». Как известно, 11-кратный чемпион мира и восьмикратный олимпийский чемпион после официального окончания своей спортивной карьеры в 2017 году решил переквалифицироваться в футболиста.

В настоящее время Болт выступает за австралийский «Централ Кост Маринерс» и 12 октября даже забил свой первый гол за команду. Однако теперь его успехи привлекли внимание европейского футбольного клуба «Валлетта» (Мальта). По словам управляющего клуба Гастона Слимена, спортсмену предложен двухгодичный контракт, условия которого не разглашаются. При этом подписать его «Валлетта» надеется до декабря, чтобы олимпийский чемпион смог сыграть в матче за Суперкубок Мальты, который состоится как раз в первом зимнем месяце.

«Мы всегда рады видеть чемпиона в нашем клубе и верим, что для "Валлетты" нет ничего невозможного», - заявил Слимен в интервью ESPN.

«Валлетта» поставила перед собою задачу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов в ближайшие несколько лет.

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