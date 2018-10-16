Хабиб Нурмагомедов отказал в интервью Дудю

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался давать интервью видеоблогеру Юрию Дудю, пишет «Чемпионат».

По данным издания, боец смешанного стиля (MMA) сначала решил сняться для программы «ВДудь», однако позднее по неизвестным причинам изменил свое решение.

Отмечается, что интервью было запланировано еще до поединка российского бойца с ирландцем Кононом Макгрегором. Нурмагомедов мог стать первым гостем-спортсменов в истории популярного видеоблога.

Напомним, Хабаб Нурмагомедов 6 октября защитил титул UFC в легком весе. Россиянин вынудил Макгрегора сдаться, применив удушающий прием. После поединка россиянин покинул октагон и устроил потасовку с тренером ирландца, а представители Нурмагомедова напали на соперника россиянина.