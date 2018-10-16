50 Cent назвал менеджера Нурмагомедова «дураком в дешевом костюме»

Американский рэпер 50 Cent, настоящее имя которого Кертис Джексон, обозвал «дураком» менеджера российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиза. Таким образом музыкант отреагировал на заявление менеджера о том, что его подопечный не перейдет в спортивную организацию Bellator даже за 2 миллиона долларов.

Со слов Абдель-Азиза, Хабиб зарабатывает столько, что за 2 миллиона долларов не откроет даже бутылку «Кока-Колы». И согласился бы на предложение перейти в другой спортивный клуб, если бы ему предложили не менее 50 миллионов долларов.

«Еще один пример дурного представления, этот дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!» — высмеял рэпер в Instagram Абдель-Азиза, разместив фотографию агента.

Ранее исполнитель предложил россиянину перейти из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Bellator, американскую спортивную организацию, проводящую бои по смешанным единоборствам. Об этом 50 Cent сообщил на своей странице в Instagram. Такое предложение музыкант сделал Нурмагомедову после того, как Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над ирландцем Конором Макгрегором.