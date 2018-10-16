Стала известна реакция Нурмагомедова на предложение реванша от Макгрегора

Российский боец Хабиб Нурмагомедов не рассматривает возможность проведения матча-реванша с Конором Макгрегором. Об этом рассказала дядя спортсмена Алекс Нурмагомедов.

По словам родственника бойца, Конор Макгрегор уже неинтересен Хабибу. Российский боец не заинтересован в многомиллионных суммах, которые ирландец предлагает за реванш, поскольку его ждут другие, более интересные соперники.

«Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал "нет". Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими», - рассказал Алекс Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспресс».

По словам дяди бойца, Хабиб заинтересован в схватке с Тони Фергюсоном, и в целом он намерен постепенно заканчивать активную фазу карьеры. Российский боец рассчитывает, что этот бой удастся провести весной следующего года.

Ранее Хабиб Нурмагомедов одержал впечатляющую победу над ирландцем Конором Макгрегором и завоевал пояс чемпиона турнира UFC. Победа омрачилась массовой дракой, которой случилась после поединка. Нурмагомедов атаковал тренера ирландца, который спровоцировал его оскорблениями, в связи с чем произошла массовая драка.