Отец Нурмагомедова дал прогноз на бой сына с Мейвезером

Российский боец Хабиб Нурмагомедов будет иметь весомые шансы на победу в поединке с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Такое мнение высказал главный тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

По словам тренера, шансы Хабиба на победу явно выше, чем они были у Конора Макгрегора в схватке с Мейвезером. В бою по правилам бокса Нурмагомедов сможет уйти в близкий клинч.

«Хабиб будет иметь шансы по правилам бокса, шансы у него будут выше, чем у Макгрегора. Хабиб будет идти в клинч вблизи», - цитирует ТАСС Абдулманапа Нурмагомедова.

Вместе с тем тренер напомнил, что еще рано вести речь о победе в бою с Мейвезером. В данный момент Атлетическая комиссия Невады все еще ведет разбирательство дело, заведенного после прыжка Хабиба из октагона в бою с Макгрегором.

Ранее Хабиб Нурмагомедов после победы над ирландцем вызвал на бой знаменитого Флойда Мейвезера, заявив, что «в джунглях может быть только один король». Мейвезер ответил на вызов и обратился к телеканалам с просьбой «готовить чековую книжку». Американский боец, как и Нурмагомедов, имеет титул непобежденного – они оба не проиграли ни одного боя за свою карьеру.