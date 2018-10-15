Назван следующий соперник боксера Дениса Лебедева

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA россиянин Денис Лебедев проведет следующий бой 24 ноября в Монако.

Его соперником станет американец Майк Уилсон, который занимает 12-е место в рейтинге WBA. Бой Лебедев – Уилсон станет центральным событием на большом боксерском вечере в Монте-Карло. О предстоящем поединке сообщил в своем Instagram промоутер российского спортсмена Эдди Хирн.

В профессиональной карьере 39-летнего россиянина 33 боя, он потерпел два поражения и одержал 23 победы нокаутом. Уилсон, которому 35 лет, остается на сегодняшний день непобежденным боксером. В его активе 19 побед в 19 поединках, восемь из которых он завершил досрочно.

Лебедев после годичного перерыва провел бой 7 сентября в Челябинске. Россиянин в третьем раунде победил техническим нокаутом турка Хизни Алтункаю.