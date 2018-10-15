«Готовьте чековую книжку» - Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвейзер ответил на вызов чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«CBS, Showtime и MGM Grand - доставайте чековые книжки. Хабиб Нурмагомедов бросил мне вызов», - заявил он в своем Instagram.

Ранее российский спортсмен после победы над ирландцем Конором Макгрегором вызвал на бой Мэйвезера, заявив, что «в джунглях может быть только один король».

Флойд Мейвезер является 12-кратным чемпионом мира по боксу. Он, как и Нурмагомедов, не проиграл ни одного боя в своей спортивной карьере. Кроме того, последняя победа американца также была одержана над Конором Макгрегором.